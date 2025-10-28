Un curioso mensaje, la puerta sin forzar y el horror: encontraron a un contador muerto en un freezer

Sigue la conmoción en Tucumán por el crimen de José Antonio Romano, un contador de 52 años cuyo cuerpo descuartizado fue encontrado envuelto en una frazada y dentro de un freezer en su propia casa.

La Justicia avanza en varias líneas de investigación para esclarecer lo que, todo indica, fue un crimen planificado al detalle. Todo empezó cuando la hermana de Romano recibió un mensaje desde el celular de él, pero enseguida notó que la redacción no coincidía con la habitual forma de escribir de su hermano.

Alarmada por la situación y sin tener noticias de la víctima durante varias horas, la mujer decidió ir hasta la casa donde vivía el contador, en Aguilares. Allí, cerca del mediodía del domingo, se topó con la macabra escena del crimen.

Durante la inspección ocular, los investigadores del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif) y la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi detectaron manchas de sangre y signos de arrastre del cuerpo hacia el freezer.

Sin embargo, el resto de la casa no presentaba signos de desorden, un detalle que suma misterio al caso. El fiscal de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, Miguel Varela, explicó que están recolectando testimonios de familiares y revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar movimientos sospechosos de vehículos o personas que hayan ingresado al domicilio.

Según detallaron fuentes cercanas a la causa a La Gaceta, un dato que llamó la atención de los investigadores fue que en la escena del crimen no se encontraron signos de violencia ni desorden. Por este motivo, creen que el o los responsables conocían el lugar y actuaron con cierto grado de planificación.