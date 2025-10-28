Orgullo marplatense: Covelli y Catalano brillaron con el equipo argentino en el Mundial de Tai Chi Chuan

La Selección Argentina de Tai Chi Chuan tuvo una actuación histórica en el Mundial de Taipéi. Entre los destacados, los marplatenses Juan Covelli y Diego Catalano subieron al podio con tres medallas en total.

En Taipéi, Taiwán, la Selección Nacional de Tai Chi Chuan protagonizó una actuación sobresaliente en el Mundial de la disciplina, obteniendo un total de siete medallas y ubicándose quinta entre 95 equipos participantes, un logro que consolida el crecimiento del Tai Chi argentino en la élite mundial.

Covelli tuvo una performance impecable, quedándose con dos medallas de oro, mientras que Catalano subió al podio con una medalla de plata, demostrando el alto nivel técnico y competitivo de los representantes nacionales. Su desempeño fue clave para que la delegación argentina se consolidara entre las mejores del certamen.

El resto del equipo también brilló en tierras asiáticas. Alvarez Wang sumó tres medallas (dos de oro y una de plata), mientras que Sandra Cabral aportó un oro y una plata. A su vez, Sonia Egido completó la cosecha con un bronce, redondeando una participación colectiva de enorme valor para el deporte argentino.

La competencia, que reunió a representantes de 95 países, es considerada uno de los torneos más exigentes del calendario internacional. Argentina no solo logró medallas en distintas categorías individuales, sino que además finalizó quinta en la clasificación general por equipos, un resultado histórico que refleja la madurez técnica y el esfuerzo constante de sus atletas.