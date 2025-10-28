Crisis: la naviera francesa CMA CGM deja de operar en Mar del Plata y se reduce la oferta logística en el Puerto

La crisis económica argentina vuelve a golpear al sector logístico y exportador. La naviera francesa CMA CGM, una de las más importantes del mundo, decidió levantar su escala en el puerto de Mar del Plata luego de un año y medio de operación. La medida, que responde al bajo volumen de exportaciones de la multinacional Lamb Weston, deja al puerto con una sola naviera operativa, retrocediendo a los niveles de 2023.

“Hoy es el último día de operación del barco de CMA. Momentáneamente retira la escala de Mar del Plata”, confirmaron fuentes del sector a 0223. Según explicaron, la medida se debe a las dilaciones y los bajos volúmenes de carga de Lamb Weston, la multinacional de papas fritas que a principios de mes inauguró su planta en el parque industrial General Savio con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei.

"Empezó muy lento, CMA esperaba un volumen de carga que no se concretó. Tomaron la decisión de levantar la escala”, agregaron.

Lamb Weston tenía previsto exportar desde el Puerto de Mar del Plata, pero las dilaciones motivaron la retirada de la naviera.

La decisión afecta la ruta marítima Santos (Brasil) – Mar del Plata, que CMA CGM mantenía de manera regular desde junio de 2024 y que era utilizada por otras multinacionales como McCain, además de productores regionales que exportaban alimentos y manufacturas desde el Parque Industrial General Savio.

De esta manera, la oferta logística del Puerto marplatense se ve limitada a la de la naviera Maersk. “Nos afecta porque es una oferta menos. Está bueno que compitan entre las navieras”, reconocieron operadores locales, quienes advirtieron que la salida de CMA CGM limita las opciones de embarque para la carga regional. “Acá hay cualquier cantidad de carga, pero si hay menos buques cuesta que salga”, agregaron.

Guillermo Montenegro y Fernando Muro con representantes de la naviera CMA-CGM.

La medida deja al puerto marplatense con una única línea marítima activa. En medio de la incertidumbre macroeconómica, la salida de CMA CGM se convierte en otro síntoma del deterioro logístico y comercial que enfrenta el país.