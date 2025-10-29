Chapadmalal: Provincia relanza el programa de Turismo Social y va por la repaertura del complejo hotelero

El complejo de Chapadmalal ya no se destina al turismo social y se esperan definiciones de Nación para su futuro.

El gobierno provincial de Axel Kicillof oficializó este miércoles el relanzamiento del programa de Turismo Social creado originalmente en 2022 y que ahora busca potenciar para el desarrollo de la actividad, previendo convenios con municipios y privados. Y entre las líneas de acción contempla la reapertura de la Unidad Turística de Chapadmalal, un emblema del turismo social en Argentina que fue abandonado por el gobierno de Javier Milei, que tiene planes de privatización.

La novedad se conoció a través de la Resolución 423/25 del Ministerio de Producción a cargo de Augusto Costa y viene en sintonía con los distintos escenarios que venía pensando la administración bonaerense para tener algún tipo de política hacia la situación del complejo de Chapadmalal. Este año, la Secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente de la Nación declaró la inutilidad del predio y lo transfirió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), quien diseña una licitación para concesionar los hoteles, a la par que se baraja una eventual venta de terrenos afectados a la Unidad.

El programa de Turismo Social de la provincia tiene como objetivo central un abordaje integral del desarrollo del turismo social, mediante el diseño, implementación y evaluación de marcos metodológicos para el fortalecimiento de la gestión provincial y municipal del turismo social y la coordinación de acciones territoriales que aseguren el acceso al turismo para toda la ciudadanía.

El ministerio de Augusto Costa quiere recuperar Chapadmalal para el turismo social.

En ese marco, una de las líneas de acción del programa apunta tanto a la UT de Chapadmalal, como a su par de Embalse (Córdoba). En concreto, se prevé “garantizar el disfrute turístico y el ocio como derecho a través de la gestión de las plazas hoteleras en Chapadmalal y Embalse”. Como dichas unidades son de jurisdicción de Nación, se aclara que “esta línea de acción de articulará con la autoridad que se encuentre a cargo de la administración” de los complejos, en este caso la Aabe.

Es decir, todo dependerá de la voluntad del gobierno de Milei, el cual ya demostró en variadas oportunidades su desinterés en abordar el turismo social, como así también la articulación de políticas con el gobernador Axel Kicillof.

La Provincia busca relanzar el turismo social con propuestas locales y de bajo costo

El nuevo esquema provincial de turismo social apunta a ampliar el acceso a la actividad turística con propuestas más cercanas y económicas. La idea es que los contingentes puedan disfrutar de experiencias en sus propias regiones o en destinos próximos, lo que reduce los gastos de traslado y promueve la participación de más personas.

El plan también busca dar un papel más activo a los municipios en la organización de actividades inclusivas y de proximidad. Este cambio se da luego de las modificaciones introducidas por el Decreto N° 216/2025 a la Ley de Turismo Nacional, que retiraron al Estado nacional de la gestión directa del turismo social. Entre las acciones previstas se incluyen visitas guiadas en La Plata, en las sierras bonaerenses y en el Delta, entre otros circuitos.

El gobierno nacional apunta a concesionar los hoteles de Chapadmalal con una lógica empresarial, alejada de los principios del turismo social.

La iniciativa se lanza en un contexto de incertidumbre para el sector turístico, que espera la temporada alta con cautela. De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los viajeros vienen mostrando un comportamiento “más austero” debido a la pérdida de poder adquisitivo.

En los últimos años, la Provincia ya había implementado políticas orientadas al turismo social, como los viajes de egresados gratuitos y el programa “Conociendo el Mar”, que permitió a personas que nunca habían visitado la costa bonaerense hacerlo en excursiones de un día con actividades culturales.