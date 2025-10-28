Fue a reclamar por un arreglo del auto y lo amenazaron con una pistola

Un joven de 27 años que hace poco más de un mes amenazó a un automovilista que reclamaba por el arreglo de su auto fue aprehendido este martes tras un allanamiento en el barrio Bernardino Rivadavia de Mar del Plata.

El hecho sucedió el pasado 19 de septiembre cuando un hombre de 30 años comenzó a discutir con el propietario de un Citroën Lounge por un viejo arreglo y recibió como respuesta una agresión y amenazas: el acusado le pegó con una tonfa y le exhibió un arma de fuego tipo pistola.

Tras la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría cuarta con colaboración del destacamento Centenario realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia. En el lugar se hallaron los elementos descriptos en la denuncia: una tonfa negra y una pistola Bereta calibre 9 milímetros con cargador y sin municiones.

Por orden del fiscal Paulo Cubas, el acusado fue notificado de la formación de una causa por el delito de amenazas agravadas y lesiones sin tomarse medida restrictiva alguna.