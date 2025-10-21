Atacó al vecino tras varias denuncias cruzadas y al policía que lo detuvo

Un hombre de 50 años que el martes al mediodía atacó a su vecino de 42 con el que mantiene conflictos desde hace tiempo fue aprehendido tras confrontar con el personal policial que llegó al lugar.

Efectivos de la sub comisaría Acantilados llegó a la zona de calle 8 bis al 4300 tras un llamado por una pelea. "En ese lugar ya existieron denuncias previas por los mismos motivos", contaron fuentes oficiales.

Al momento de identificar al agresor, éste intento agredir a los efectivos, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de lesiones leves y amenazas.

Una vez finalizadas las mismas el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El sujeto, cuyos datos personales no se dieron a conocer, será trasladado este miércoles a Tribunales para prestar declaración.