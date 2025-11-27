Robó un auto a mano armada y lo atraparon un mes y medio después

El avance de una causa a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por el robo de un auto que cometieron un adolescente de 17 años y un joven de 18 permitió aprehender al segundo de ellos tras un allanamiento.

El 13 de octubre pasado un hombre de 66 años que llegó a su casa en calle 25 de mayo al 7700 donde dos sujetos armados le robaron el Renault Clio de su propiedad.

El arma incautada

En ese momento hubo una persecución policial que terminó cuando abandonaron el rodado en calle 188 y Garay: el adolescente fue aprehendido con una pistola de aire comprimido, mientras que el mayor logró darse a la fuga.

Poco después el menor quedó detenido con arresto domiciliario en la casa que compartía con sus padres, pero días después se dio a la fuga y aún no fue hallado.

A partir de las tareas realizadas por personal de la DDI se solicitaron un par de allanamientos que se llevaron adelante en las ultimas horas: mientras que el menor no fue habido, en una casa de Coronel Suárez casi Gascón aprehendieron al mayor.

El joven de 18 años aprehendido.

En el lugar secuestraron una réplica de pistola calibre nueve milímetros y 19 cartuchos calibre .22. La fiscal Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.