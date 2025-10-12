Detuvieron en Santiago del Estero a un marplatense acusado de agredir a su pareja
El agresor de 68 años atacó a una mujer de 38. La víctima y sus hijas quedaron alojadas en una institución.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 68 años oriundo de Mar del Plata fue aprehendido en la capital de Santiago del Estero acusado de agredir a su pareja. Ambos pertenecen a la comunidad zíngara.
Según replicó el sitio El Liberal, el hecho se registró en el interior de un departamento ubicado en la avenida Colón al 300, donde en circunstancias a establecer, el hombre agredió en dos ocasiones a su pareja de 38 años.
La escena fue presenciada por dos menores de 10 y 13 años, hijas de la víctima. Las tres fueron socorridas por personal de la comisaría cuarta y quedaron alojadas en una institución.
En el caso tomó intervención la fiscal Judith Díaz, quien ordenó la formación de actuaciones en el marco de una causa por violencia de género.
Temas
Lo más
leído