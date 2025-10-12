Detuvieron en Santiago del Estero a un marplatense acusado de agredir a su pareja

Un hombre de 68 años oriundo de Mar del Plata fue aprehendido en la capital de Santiago del Estero acusado de agredir a su pareja. Ambos pertenecen a la comunidad zíngara.

Según replicó el sitio El Liberal, el hecho se registró en el interior de un departamento ubicado en la avenida Colón al 300, donde en circunstancias a establecer, el hombre agredió en dos ocasiones a su pareja de 38 años.

La escena fue presenciada por dos menores de 10 y 13 años, hijas de la víctima. Las tres fueron socorridas por personal de la comisaría cuarta y quedaron alojadas en una institución.

En el caso tomó intervención la fiscal Judith Díaz, quien ordenó la formación de actuaciones en el marco de una causa por violencia de género.