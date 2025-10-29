Caminaba con un sable samurái, un nunchaku y 28 bikinis turquesa

Un hombre de 31 años que caminaba por la calle con un sable samurái y un nunchaku fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina: al identificarlo descubrieron que tenía en su poder 28 bikinis cuyo origen no pudo justificar.

Cerca de las cinco de la tarde del martes desde el Centro de Operaciones y Monitoreo avisaron que un hombre caminaba por el centro blandiendo un sable samurái por lo que fue interceptado por personal de la comisaría primera y de Prefectura Naval Argentina. En su poder secuestraron el arma blanca, el nunchaku y las mallas de color turquesa.

El hallazgo del sable hizo relacionar a esa aprehensión con el hecho registrado durante la madrugada en inmediaciones de Peatonal San Martin y Mitre donde un local sufrió la rotura de la vidriera y la sustracción de videojuegos, joysticks, sables coleccionables, auriculares y micrófonos.

Tiene 31 años.

El imputado fue trasladado a la comisaría primera donde lo identificaron y confirmaron que registra procesos penales previos por los delitos de abuso sexual, daño, tentativa de robo, tentativa de hurto, robo agravado en poblado y en banda y robo.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por encubrimiento y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.