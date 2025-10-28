Entró a robar y lo atraparon los vecinos: ya lo habían filmado el día anterior

Un llamado al 911 permitió aprehender este martes a un sujeto de 22 años que fue reducido por los vecinos luego de que saltara la reja perimetral de una casa e ingresara con fines de robo. El día anterior ya había quedado registrado por las cámaras de seguridad de otro vecino cuando ingresó a un patio delantero.

Tiene 22 años.

Personal del Comando de Patrullas arribó a la zona de Guerrico al 2400 donde tenían reducido al joven que había ingresado tras abrir la persiana de la ventana. Allí entrevistaron a un hombre de 49 años que señaló que el día anterior intentó ingresar a su casa y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por hurto agravado en grado de tentativa y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.