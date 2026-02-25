Video: lo vieron robando una camioneta en el barrio San José y lo detuvieron
La articulación entre el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y las fuerzas de seguridad permitió detectar y reducir a un delincuente.
A través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que advirtió la maniobra y alertó a las autoridades, frustraron el robo de un vehículo estacionado en el barrio San José. El delincuente quedó imputado y fue enviado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Alrededor de las 7 de este miércoles, un operador del organismo municipal visualizó a través de las cámaras de seguridad a un delincuente intentando forzar una camioneta y de inmediato, dio aviso al móvil policial más cercano.
Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al sujeto saliendo del interior del vehículo y al notar la presencia del móvil, intentó darse a la fuga. Sin embargo, luego de un breve seguimiento, fue reducido e identificado.
Por su lado, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y por disposición de la Fiscalía interviniente, lo trasladaron a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, quedando imputado bajo la carátula de robo reiterado.
La rápida intervención y el trabajo coordinado entre el COM y las fuerzas de seguridad resultaron fundamentales para frustrar el delito y reforzar la prevención en la vía pública.
