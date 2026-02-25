Robaron a turistas, escaparon por la ruta y prendieron fuego una camioneta

El robo por el que atraparon a un adolescente de 16 años al que abandonaron sus tres cómplices tras un robo a turistas en Villa Gesell tuvo un nuevo capítulo horas después cuando el rodado sustraído apareció incendiado en el barrio Belisario Roldán.

Tal como adelantó 0223, el hecho se registró el martes a la madrugada cuando cuatro sujetos ingresaron a la casa que ocupaba un grupo de turistas cerca de la avenida 2 y calle 143: tras reducirlos, tres de ellos escaparon a bordo de la camioneta Chery Tigo de las víctimas mientras que el cuarto salió corriendo en dirección a la playa.

Así salía de Villa Gesell.

Personal policial redujo al menor, que tenía puesta una gorra, guantes y un barbijo, y secuestró algunos de los bienes que habían sustraído de la casa. A partir de los datos aportados por los damnificados comenzó la búsqueda de la camioneta y de un auto que habría actuado de apoyo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron establecer que el rodado escapó en dirección a Mar del Plata: horas más tarde fue hallado incinerado en inmediaciones de las calles Chilabert y Alberti.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Menores del Departamento Judicial de Dolores, mientras continúa la investigación para identificar y localizar al resto de los involucrados.