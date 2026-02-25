Seguirán presos los ladrones que le robaron a una anciana y se tirotearon con la policía

Quedaron imputados por el delito de Robo agravado en poblado y en banda por el uso de arma de fuego y por efracción.

Los tres ladrones que el lunes asaltaron a una mujer de 80 años en su casa del barrio Parque Luro, se dieron a la fuga a bordo de un auto con pedido de secuestro que abandonaron para escapar y pie y se tirotearon con la policía seguirán detenidos, luego de que la Justicia de Garantías validara el pedido del fiscal Mariano Moyano.

Los sujetos de 22, 26 y 27 años no quisieron declarar en el octavo piso de Tribunales tras escuchar la imputación en su contra por el delito de Robo agravado en poblado y en banda por el uso de arma de fuego y por efracción. Los tres seguirán alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán mientras avanza la investigación.

El revólver calibre.22 sustraído a la víctima.

Tal como adelantó 0223, el hecho ocurrió el lunes pasado en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Derqui y Juan A. Peña, a la que entraron los delincuentes al violentar la puerta de entrada. Alli redujeron a la mujer y le robaron aproximadamente 200 mil pesos y un revólver calibre.22 antes de huir en un Volkswagen Taos de color gris topo.

El rodado fue abandonado en 3 de Febrero y 1° de Mayo por los ladrones que quisieron huir a pie y efectuaron detonaciones: dos de ellos, los mayores, fueron aprehendidos a pocas cuadras del lugar y el restante fue reducido en la avenida Luro y Chile.

El delincuente de 26 años atrapado en la intersección de 9 de Julio y Marconi presentaba una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, producida en el marco del enfrentamiento con la policía y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para su atención médica.

El rodado registraba un pedido de secuestro activo desde el pasado 3 de enero y en su interior hallaron un revólver calibre .22 color gris con culata blanca, una mochila marca Kappa conteniendo herramientas de mano, una munición calibre nueve milímetros y demás elementos de interés para la causa.