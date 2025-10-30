Rompió una ventana para entrar a robar, se cortó la mano y terminó en el hospital

Un hombre de 38 años que el jueves a la madrugada rompió la vidriera y la reja de una papelera en la avenida Constitución con fines de robo terminó en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) luego de cortarse unas de sus manos. Tras las curaciones de rigor será trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Fue personal del Comando de Patrullas el que durante una recorrida de rutina vio al sujeto que había roto la vidriera y la reja de un local en inmediaciones de la avenida Constitución y Unamuno y lo aprehendió antes de que pudiera robar.

Tiene 38 años.

En virtud de los cortes sufridos en una de sus manos fue trasladado a la guardia del Higa donde le practicaron las curaciones de rigor a la vez que lo notificaron de la formación de una causa por robo a cargo de la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.

Al identificarlo en la sede de la comisaría séptima confirmaron que registraba una decena de procesos penales previos por robo agravado por escalamiento y efracción, tentativa de robo, robo en vía pública, robo de automotor y encubrimiento.