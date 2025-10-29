Video: tiraron a un joven de una bici para robarle

Dos delincuentes que acechaban en la madrugada de este miércoles por la noche en el barrio San Cayetano de Mar del Plata empujaron a un joven que circulaba en bicicleta y lo hicieron caer para robarle.

El hecho sucedió minutos antes del las 4:30 de la madrugada cuando, en inmediaciones de Tres Arroyos entre las calles Bolívar y la avenida Colón, dos delincuentes atacaron a la víctima en medio de la calle.

En las imágenes a las que accedió 0223 se puede ver el momento en el que ambos se abalanzan sobre el joven y le quitan la bicicleta. La secuencia fue grabada por una cámara de seguridad de una vivienda.