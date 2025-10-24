En cuatro días robaron dos veces un supermercado: rompen el vidrio con una piedra, y huyen con lo primero que encuentran

Un supermercado fue víctima de dos robos idénticos en menos de una semana. El último robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. El propietario del comercio ubicado en el límite de los barrios Punta Mogotes y El Jardín de Peralta Ramos asegura que "esto es tierra de nadie".

El primer hecho ocurrió el domingo pasado, cuando delincuentes rompieron una vidriera con una roca y sustrajeron distintos elementos del comercio que se encuentra en Mario Bravo al 2400. Apenas cuatro días después, durante la noche del jueves, el mismo supermercado volvió a ser blanco de un ataque similar.

En las imágenes de seguridad se ve a un hombre que se aproxima a la entrada del local, toma una piedra de grandes dimensiones y la arroja contra la vidriera. Aunque el primer golpe no logra romper el vidrio, el delincuente insiste dos veces más hasta abrir un hueco por el cual retira una caja y escapa rápidamente.

El propietario del comercio expresó su indignación por la situación y aseguró: “Estamos cansados. Esto es tierra de nadie. Es una vergüenza. La delincuencia más grande que he visto. Pablo Escobar es un poroto al lado de esto. Los chinos abren locales como toman agua”.