Terror en el sur por la granizada: autos destrozados y gente huyendo de la playa

El granizo reventó el vidrio trasero de un auto que se marchaba del balneario.

El temporal que azota a Mar del Plata provocó temor y daños especialmente en la zona sur, donde quienes se encontraban en la playa debieron escapar despavoridamente para no ser impactados por el granizo y poner sus vehículos a resguardo.

Alrededor de las 17, luego de un espectacular día con 36° de máxima, los balnearios y la costa se vaciaron en un abrir y cerrar de ojos por la llegada de un frente de tormentas fuertes que estuvo acompañado por la caída de granizo, como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, las principales zonas afectadas fueron Punta Mogotes, Faro Norte y Punta Cantera. En la playa Guillermo, la fuerte granizada provocó destrozos estructurales y rompió vidrios de autos y camionetas, al mismo tiempo que generó abolladuras.

A pesar del susto generalizado y la potencia de las bolas de hielo, informaron que no se registraron heridos debido a las tormentas que planean instalarse hasta el martes a la mañana.

En paralelo, en el barrio Alfar también cayeron árboles por los fuertes vientos que provocaron cortes de luz en la zona, según expresaron vecinos a este medio. También precisaron que en este momento "es imposible" comunicarse con Defensa Civil y Edea por los constantes reclamos.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de hasta 75 km/h.