Crimen en San Jacinto: identificaron a la víctima y buscan al autor del hecho

La víctima fue hallada en la tarde de este lunes en un descampado situado en la calle 18 del barrio San Jacinto.

Después de una intensa investigación, las autoridades identificaron al hombre que fue hallado muerto de un disparo en un descampado del barrio San Jacinto y buscan intensamente al autor del hecho.

En un allanamiento de urgencia, efectivos policiales aprehendieron a una mujer como partícipe secundaria, aunque no localizaron al agresor ni el arma utilizada en el crimen.

La víctima fue identificada como Gabriel Villegas, un sujeto mayor de edad, que fue encontrado muerto en la tarde de este lunes en inmediaciones de la calle 18 del barrio mencionado.

"Tenía colocadas unas bermudas, estaba con el torso descubierto y presentaba al menos un disparo. A la espera de la operación de autopsia, se estima que el ingreso del balazo fue por la espalda", señalaron fuentes policiales a 0223.

En las próximas horas las tareas se abocarán a la búsqueda y captura del asesino de Villegas.