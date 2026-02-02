"No hubo heridos de milagro": cayó un árbol de 10 metros sobre una casa

Una vivienda sufrió la rotura de su techo por el temporal.

El temporal que se desató este lunes por la tarde en distintos puntos de General Pueyrredon provocó nuevos daños materiales. En Sierra de los Padres, un árbol de aproximadamente 10 metros de altura se desplomó y cayó sobre una vivienda, generando preocupación entre los vecinos.

El hecho ocurrió durante el desarrollo de la tormenta y motivó la intervención de los Bomberos del cuartel de Sierra de los Padres, junto con personal del SAME y de Defensa Civil, que trabajaron en el lugar para evaluar la situación y garantizar la seguridad.

Según se informó de manera preliminar, no se registraron víctimas ni personas heridas, aunque sí se constataron daños materiales en la propiedad afectada, cuyo techo quedó completamente destruído.

"Fue un ruido ensordecedor. No hubo heridos de milagro", comentó a 0223 un vecino de la zona, que aseguró que hay muchos ejemplares en las mismas condiciones "que podrían caer ante cualquier lluvia:.

Este episodio se suma a los destrozos registrados en distintos sectores del distrito a raíz del fuerte temporal, que incluyó granizo, ráfagas intensas y lluvias, con múltiples intervenciones de los equipos de emergencia a lo largo de la tarde.