En 15 minutos se agotaron las entradas para el Festival Cuenta DNI: qué hacer si no conseguiste

En un canje rércord de apenas 15 minutos, que superó en velocidad a las ediciones anteriores, la Comunidad Cuenta DNI agotó la totalidad de entradas disponibles para el Festival del próximo viernes 30 de enero en Mar del Plata.

Las y los usuarios de la billetera digital tuvieron la posibilidad de gestionar su entrada y la de un acompañante desde la misma app o ingresando a un link publicado en las redes sociales verificadas de la banca pública bonaerense.

La edición del festival del verano 2026 será en el cierre de la segunda quincena de enero, el viernes 30, en el parador Mute, ubicado sobre la Ruta 11. Tocará Babasónicos y Zoe Gotusso.

Qué hacer si no conseguiste entrada para el Festival Cuenta DNI

Si bien todas las entradas disponibles para el canje se agotaron, desde Banco Provincia anunciaron una sorpresa. Días antes del evento, a través de sus redes sociales, la banca pública bonaerense podría lanzar un remanente.

El festival organizado por Banco Provincia es uno de los hitos culturales de la temporada de verano. El año pasado reunió a más de 20 mil personas y este 2026 promete superar las expectativas con la presencia de Babasónicos y de Zoe Gotusso.

Además de este evento, Banco Provincia ofrece durante toda la temporada promociones, beneficios y actividades para sus clientes y clientas, reafirmando su compromiso con propuestas que combinan entretenimiento y tecnología.