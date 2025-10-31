Violador reincidente: el Juzgado había revocado la libertad asistida antes de la detención

Libertad asistida el 2 de septiembre, dos abusos entre el 22 y el 23 de octubre, un pedido de captura con fecha 27 de octubre y la detención el pasado miércoles. A esa línea cronológica en el expediente de Sergio Lucero hay que agregar la revocatoria que el 29 de octubre había solicitado el Juzgado de Ejecución Penal N°2.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que luego del allanamiento otorgado por el Juzgado de Garantías N°3 que se hizo en la casa del hombre de 45 años en Brown al 8800 y tras constatar que no estaba en el lugar, se decidió revocar la ejecución del régimen de liberta asistida y ordenar su detención.

En esa resolución a la que tuvo acceso este medio, el Juez Juan Galarreta sostuvo que la ausencia del domicilio implicaba "prima facie" un incumplimiento grave e injustificado del régimen que le fuera otorgado bajo las reglas impuestas, y que, en consecuencia, se imponía su revocatoria.

“Que además con la infracción del encartado (fuga mediante), no resulta razonable tener que esperar a su detención para revocar el instituto otorgado, con riesgo por el transcurso del tiempo de tener por prescrita la pena. Y cabe recordar que el régimen fue dispuesto bajo expreso apercibimiento de revocarlo en caso de no apego a las reglas correspondientes al mismo”, agregó.

En esa misma resolución el Juzgado libró una orden de detención a la DDI y planteó que “en caso de efectivizarse la detención antes dispuesta, deberá cumplirse con la notificación al detenido de lo resuelto en el presente auto, así como anoticiarse de la detención a la Defensa Oficial del encartado”.

Tal como se adelantó, esa misma tarde Lucero fue detenido por personal del Comando de Patrulla Rural de Balcarce cuando merodeaba unos establecimientos a la vera de la ruta 29. El fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación por los dos abusos que sufrió la feriante de Plaza Rocha, señaló que había indicios de un intento de fuga desde que lograron identificarlo y que por eso se había alertado a todas las fuerzas policiales.

Momento de la aprehensión.

El 2 de septiembre pasado la Defensa del hombre planteó que se encontraban reunidos los requisitos para la incorporación del encausado en el régimen peticionado cuatro meses antes del vencimiento de la pena impuesta en mayo de 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 mientras que la fiscalía de Ejecución Penal planteó la oposición porque el artículo 100 de la Ley de Ejecución Penal no lo habilita, por la conflictividad de Lucero y las dificultades en la regulación de sus impulsos.

En sus fundamentos el titular del Juzgado de Ejecución Penal N°2 sostuvo en relación a la prohibición del artículo 100 que debían analizarse diferentes principios. Uno de ellos es el principio de igualdad, otro el de progresividad que está previsto en la ley 24.660, la relación entre sí, la concurrencia o no de los requisitos exigidos, y si el encausado cumple con el requisito temporal y ha realizado diferentes cursos.

Lo atraparon en la ruta 29.

Galarreta declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 100 e hizo lugar a la libertad asistida solicitada respecto a Sergio Lucero con una serie de condiciones. Debía residir en el domicilio de Brown al 8800 –donde ocurrió el primer abuso-, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, adoptar un trabajo laboral, arte u oficio, no cometer nuevos ilícitos y realizar un tratamiento psicoterapéutico.

También había dispuesto que realizar un tratamiento para las conductas adictivas para lo que deberá presentarse ante el CPA dentro de las 24 horas de recuperada su libertad, la prohibición de permanencia junto a menores de edad, la prohibición de contacto a no menos de 1000 metros con los familiares de las víctimas y la prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas y estupefacientes

En cumplimiento de los plazos legales, el 5 de septiembre el fiscal general adjunto Marcos Pagella, a cargo de la Fiscalía de Ejecución Penal interpuso un recurso de apelación como consecuencia del dictado de la resolución que incorporó a Lucero al instituto de libertad asistida.

Los hechos

Lucero había conocido a la víctima de 47 años hace dos meses en la feria de Plaza Rocha y el viernes pasado se juntaron a comer en la casa del imputado en la calle Brown al 8800. Tras cenar, la mujer comenzó a sentirse mal y allí el sujeto la obligó a practicarle sexo oral para luego penetrarla vía anal y vaginal.

Según la exposición de la denunciante en la Comisaría de la Mujer y la Familia, al día siguiente Lucero la llevó a su casa donde nuevamente la accedió vía anal y vaginal usando profilácticos. La mujer fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde fue intervenida quirúrgicamente ya que descubrieron que tenía algunos elementos plásticos dentro de su vágina.

Antes de su detención, el fiscal Carlos Russo solicitó la realización de un allanamiento en la vivienda del barrio Jorge Newbery donde se hizo un registro domiciliario: allí secuestraron una caja de teléfono celular de interés y se insertó la captura que se hizo efectiva el miércoles por la tarde por personal del Comando de Patrullas Rural de Balcarce en la ruta 29.