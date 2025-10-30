Se negó a declarar el violador que salió en libertad asistida y volvió a abusar a una mujer

El sujeto de 45 años acusado de violar a una feriante de Plaza Rocha la semana pasada y que fue detenido el miércoles por la tarde se negó a declarar hace instantes y seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Sergio Lucero estuvo acompañado por miembros de la defensoría a cargo de Cristian Rajuán y que no quiso dar su versión de los hechos en la Unidad Funcional de Instrucción N°7.

El imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal había sido condenado en mayo de 2018 a nueve años de prisión tras un debate que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4. Si bien la pena impuesta tiene vencimiento el 29 de enero del año próximo, conforme a la Ley de Ejecución Penal obtuvo la libertad asistida a cuatro meses del vencimiento de la pena.

Lucero había conocido a la víctima de 47 años hace dos meses en la feria de Plaza Rocha y el viernes pasado se juntaron a comer en la casa del imputado en la calle Brown al 8800. Tras cenar, la mujer comenzó a sentirse mal y allí el sujeto la obligó a practicarle sexo oral para luego penetrarla vía anal y vaginal.

Según la exposición de la denunciante en la Comisaría de la Mujer y la Familia, al día siguiente Lucero la llevó a su casa donde nuevamente la accedió vía anal y vaginal usando profilácticos. La mujer fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde fue intervenida quirúrgicamente donde permanece internada.

Antes de su detención, el fiscal Carlos Russo solicitó la realización de un allanamiento en la vivienda del barrio Jorge Newbery donde se hizo un registro domiciliario: allí secuestraron una caja de teléfono celular de interés y se insertó la captura que se hizo efectiva el miércoles por la tarde.