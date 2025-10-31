Anuncian la incroporación de médicos a Provincia: a qué hospitales de Mar del Plata se suman

Finalizó la readjudicación de cargos 2025 y el número de ingresantes creció un 8% con respecto al año pasado, cuando se incorporaron 1861 jóvenes. A partir de mañana ya ocuparán las vacantes en hospitales bonaerenses y otros establecimientos sanitarios.

De esta forma, la Provincia suma 149 residentes más que en 2024 y la cobertura total de los cupos disponibles pasó del 80,2 al 87% en 2025. En el caso de las especialidades estratégicas, el aumento fue aún más significativo: la cobertura pasó del 64,8 al 82,4%, lo que representa un incremento de 17,6 puntos porcentuales con respecto al año pasado.

Entre las especialidades con mayores avances se destacan: Clínica médica, con un 90% de los cupos cubiertos (168 ingresos). Pediatría, también con un 90% (192 nuevos ingresos). Psiquiatría de adultos y psiquiatría infanto-juvenil, que alcanzaron el 100% de cobertura en disciplinas de alta demanda en el sistema público y privado. Medicina general, que pasó del 50% de ocupación en 2024 al 70% este año, con 97 ingresos.

Además, hay más de 50 especialidades que alcanzaron el 100% de cobertura, dentro de las que se encuentran cirugía general, psicología clínica, tocoginecología y terapia ocupacional.

Los números en Mar del Plata y la zona

En General Pueyrredon, se incorporan un total de 119 profesionales (56 al HIGA, 48 al Materno Infantil, 8 a los Caps municipales y 7 al hospital Houssey).

En Tandil son 13 distribuidos en el Santamarina, CIC La Movediza y el hospital de Niños. Necochea 15 (hospital Ferreyra, Taraborelli y CIC Barrio Norte). El municipio de Pinamar incorpora 6 profesionales que cumplirán funciones en el CAPS de Valeria del Mar. Además se suma uno al hospital municipal de Mar de Ajó y otro al CIC n2 de Balcarce.

Las residencias constituyen un sistema de formación de posgrado intensivo y en servicio, dentro de los hospitales públicos bonaerenses. Combinan estudio y trabajo, y abarcan las distintas disciplinas y especialidades que integran el equipo de salud en todos los niveles de atención.

Para fortalecer el ingreso y la permanencia, la Provincia implementó diversas estrategias como el programa de Pre Residencias y otras políticas públicas que responden a demandas históricas del sector, como la reducción de la jornada laboral y del tiempo de guardia, la mejora de las condiciones de trabajo y la eliminación del aporte obligatorio a la Caja de Médicos, entre otras medidas.