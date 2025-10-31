Anuncian la incroporación de médicos a Provincia: a qué hospitales de Mar del Plata se suman
Los residentes en diferentes especialidades se añaden al cuerpo médico de la salud pública en la ciudad. Cómo colaborarán.
Finalizó la readjudicación de cargos 2025 y el número de ingresantes creció un 8% con respecto al año pasado, cuando se incorporaron 1861 jóvenes. A partir de mañana ya ocuparán las vacantes en hospitales bonaerenses y otros establecimientos sanitarios.
De esta forma, la Provincia suma 149 residentes más que en 2024 y la cobertura total de los cupos disponibles pasó del 80,2 al 87% en 2025. En el caso de las especialidades estratégicas, el aumento fue aún más significativo: la cobertura pasó del 64,8 al 82,4%, lo que representa un incremento de 17,6 puntos porcentuales con respecto al año pasado.
Entre las especialidades con mayores avances se destacan: Clínica médica, con un 90% de los cupos cubiertos (168 ingresos). Pediatría, también con un 90% (192 nuevos ingresos). Psiquiatría de adultos y psiquiatría infanto-juvenil, que alcanzaron el 100% de cobertura en disciplinas de alta demanda en el sistema público y privado. Medicina general, que pasó del 50% de ocupación en 2024 al 70% este año, con 97 ingresos.
Además, hay más de 50 especialidades que alcanzaron el 100% de cobertura, dentro de las que se encuentran cirugía general, psicología clínica, tocoginecología y terapia ocupacional.
Los números en Mar del Plata y la zona
En General Pueyrredon, se incorporan un total de 119 profesionales (56 al HIGA, 48 al Materno Infantil, 8 a los Caps municipales y 7 al hospital Houssey).
En Tandil son 13 distribuidos en el Santamarina, CIC La Movediza y el hospital de Niños. Necochea 15 (hospital Ferreyra, Taraborelli y CIC Barrio Norte). El municipio de Pinamar incorpora 6 profesionales que cumplirán funciones en el CAPS de Valeria del Mar. Además se suma uno al hospital municipal de Mar de Ajó y otro al CIC n2 de Balcarce.
Las residencias constituyen un sistema de formación de posgrado intensivo y en servicio, dentro de los hospitales públicos bonaerenses. Combinan estudio y trabajo, y abarcan las distintas disciplinas y especialidades que integran el equipo de salud en todos los niveles de atención.
Para fortalecer el ingreso y la permanencia, la Provincia implementó diversas estrategias como el programa de Pre Residencias y otras políticas públicas que responden a demandas históricas del sector, como la reducción de la jornada laboral y del tiempo de guardia, la mejora de las condiciones de trabajo y la eliminación del aporte obligatorio a la Caja de Médicos, entre otras medidas.
