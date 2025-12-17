Todos los climas: pronostican altas temperaturas, mucho viento y tormentas para Mar del Plata

Los marplatenses que se levantaron temprano disfrutan desde hace unas horas de un cielo diáfano y con una temperatura que amerita algún tipo de abrigo liviano, si uno debe salir a la calle. Sin embargo, el pronóstico no es muy alentador.

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima de miércoles, con condiciones cambiantes y un marcado ascenso de la temperatura, en una jornada inestable hacia la tarde y la noche.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 20 grados y vientos moderados a fuertes del sector noroeste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h. No se prevén precipitaciones en las primeras horas del día, aunque las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que mantendrá una sensación térmica algo más fresca.

Por la tarde, el termómetro marcará un fuerte aumento y alcanzará una máxima estimada de 28 grados, mientras que comenzará a crecer la inestabilidad atmosférica. Según el SMN se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. El viento continuará soplando del noroeste, aunque con menor intensidad.

Hacia la noche, las chances de tormenta aumentan, con una probabilidad de lluvias que se eleva al 40-70% y se estima un descenso de la temperatura hasta los 23 grados. Si bien el viento perderá fuerza, podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h, acompañando el fenómeno climático.

Se organismo anticipa la continuidad del mal tiempo sobre las primeras horas del jueves.