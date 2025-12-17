Mar del Plata le pone nombre a su historia patrimonial: la vereda de la Ferroautomotora se llamará “Arquitecto Roberto Cova”

En una votación que reunió consenso en el Concejo Deliberante, Mar del Plata dio un paso concreto para reconocer a un vecino cuya vida estuvo dedicada a entender y difundir el legado patrimonial de la ciudad. El cuerpo legislativo sancionó la ordenanza que impone el nombre de “Arquitecto Roberto Osvaldo Cova” a la vereda que bordea la Estación Ferroautomotora, en el tramo que va de San Juan a avenida Jara, frente a uno de los espacios que marcó el inicio del turismo ferroviario local.

Cova, fallecido en 2021, fue un estudioso del patrimonio urbano y figura insoslayable para quienes hoy miran a la ciudad con ojos de historia. A lo largo de décadas, enseñó a generaciones de estudiantes a valorar no solo los edificios, sino las historias que contienen las calles y las estaciones que, como la Ferroautomotora, escribieron capítulos fundamentales de la vida marplatense.

El nombre se impondrá a la vereda de Luro desde San Juan a Jara.

La iniciativa para que su nombre quedara grabado en la vía pública nació de un grupo de exalumnos que compartieron con él aulas, debates y recorridas por la ciudad, y que luego de años impulsaron el homenaje dentro del Concejo Deliberante, con el respaldo de tres instituciones claves en la materia: la Facultad de Arquitectura de la Unmdp, el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9.

La propuesta original buscaba bautizar con su nombre la arteria donde Cova vivió y trabajó, la calle 14 de Julio, pero tras evaluar el impacto que eso podía tener en la vida cotidiana de los vecinos, los ediles votaron finalmente por una alternativa que honra su legado sin alterar direcciones ni trámites administrativos.

Más allá de la dimensión técnica de la medida, el debate en el recinto reflejó la valoración que trasciende la esfera municipal. Para quienes acompañaron la sanción, poner su nombre a una vereda que mira hacia la antigua estación ferroviaria es una manera de poner en acto aquello que Cova enseñó: que las ciudades son mucho más que planos y fachadas, son memoria viva de quienes las habitan y transitan.

La ordenanza fue sancionada por unanimidad del Concejo Deliberante.

Durante el tratamiento legislativo se recordó que aquel espacio -que formó parte de la trama que conectó a Mar del Plata con el resto del país a fines del siglo XIX- fue testigo del auge del turismo ferroviario que terminó de transformar una pequeña localidad costera en ciudad balnearia. Que esa vereda lleve hoy el nombre de un arquitecto que dedicó su vida a contar esa historia conmueve especialmente a quienes lo conocieron y a quienes encontraron en sus textos y clases una manera nueva de mirar sus propias calles.

La ordenanza, ahora sancionada, habilita la señalización del nombre “Arquitecto Roberto Osvaldo Cova” en la vereda frente a la Ferroautomotora, un homenaje que se espera pueda convertirse en un lugar para detenerse, recordar y reconocer la huella de un profesor, investigador y vecino.