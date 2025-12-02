Llevó a su bebé a la guardia, le dijeron que sólo era fiebre y murió en la casa: "Me arruinaron la vida"

La ciudad de Balcarce quedó conmocionada por el caso que denunció una madre en las últimas horas. Fausto, su hijo de dos años, empezó con un problema respiratorio, pero se complicó su cuadro y finalmente falleció. En el proceso, la mujer criticó la atención de los pediatras cuyo accionar hoy está puesto bajo la lupa.

"El doctor me dijo que vuelva a casa porque solo era fiebre, tos normal. A las horas se murió en mis brazos", publicó en Instagram Daiana, quien recibió una catarata de mensajes con solidaridad y acompañamiento.

Ella fue con su hijo al hospital de Balcarce porque, en la noche, el niño apenas hablaba y se dormía. Tras pernoctar, el médico de la guardia le dijo que vuelva a su casa, según explicó la madre, porque Fausto solo tenía fiebre y tos normal.

Como aseguró uno de los usuarios en redes sociales, "uno respeta lo que indican los médicos" como autoridad. Así lo hizo la mujer sin esperar el peor desenlace: a las horas, el niño falleció en su casa sin recibir la atención necesaria.

"Eras un bebé súper sano. Me arruinaron la vida. Me sacaron lo más valioso", compartió en redes sociales Daiana. Con todo el dolor y la conmoción, familiares y amigos convocaron a una marcha en Balcarce, con la consigna #JusticiaPorFausto (hashtag que también pidieron viralizar para acompañar).

La lupa puesta en el servicio de guardia

La mala atención médica es señalada por la familia que busca ahora que se abra una investigación por mala praxis, a raíz de la muerte del chiquito.

Pero además de las críticas por la atención particular a Fausto, los familiares incluyeron el pedido de mejoras de insumo en las guardias hospitalarias, mejores recursos y atención de los profesionales, falencias que también se notaron con este caso.