Tragedia: cuatro muertos y varios heridos por un incendio en un geriátrico

Cuatro mujeres residentes de un geriátrico en el macrocentro murieron el miércoles a la madrugada tras un incendio que se declaró en el segundo piso del establecimiento ubicada en Jujuy entre 11 de Septiembre y Balcarce: tres fallecieron en el lugar y una cuarta en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde había sido trasladada de urgencia.

Acudieron ambulancias del SAME para la atención y traslados.

El trágico hecho ocurrió en el establecimiento Sagrada Familia, comenzó en la habitación 12 ubicada en el primer piso y rápidamente se propagó a otros dos cuartos. “La residencia cuenta con dos pisos más una azotea y tiene un total de 27 habitaciones”, confirmaron fuentes oficiales a 0223.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar, sofocaron el foco ígneo y hallaron tres mujeres sin vida en el lugar, dos de 95 años y una de 80. La restante víctima es una mujer de 79 años que murió tras el traslado de urgencia.

Se vivieron escenas de conmoción.

Producto de la intoxicación por el humo inhalado durante el rescate de residentes y empleados del lugar, doce policías fueron trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad.

Las causas del siniestro aún no fueron informadas más allá de establecer que el mismo inició en una de las habitaciones del segundo piso.