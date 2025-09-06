Los Pumas dejaron escapar un triunfo increíble ante Australia en el Rugby Championship

Los Pumas tuvieron un primer tiempo brillante, pero un segundo tiempo para el olvido que terminó en derrota ante los Wallabies.

Por la tercera fecha del Rugby Championship, los Pumas cayeron 28-24 en su visita a Australia en el Queensland Country Bank Stadium y quedaron en el tercer lugar del torneo.

El arranque del partido fue todo lo que el público argentino esperaba. A los 4 minutos, Santiago Carreras abrió el marcador con un penal (3-0) y poco después, a los 12’, volvió a estirar la ventaja (6-0). La presión inicial del elenco albiceleste generó una gran ilusión ya que de esta manera también había comenzado el partido con Nueva Zelanda hace tres semanas, aunque Australia respondió con un try a los 22 minutos para dar vuelta el marcador 6-7.

Lejos de achicarse, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi mostró carácter. Bautista Delguy apoyó un try a los 28 minutos para recuperar la ventaja (11-7), y apenas cuatro minutos después fue Mateo Carreras quien sumó otro try espectacular. Con la conversión y un nuevo penal de Santi Carreras a los 36’, Los Pumas cerraban un primer tiempo impecable ganando 21-7.

La superioridad argentina era evidente. La defensa contenía bien a los Wallabies y el ataque mostraba variantes. Incluso pudieron haber ampliado la diferencia, pero la falta de precisión los privó de más puntos. Aun así, el 21-7 al descanso dejaba una sensación de partido controlado y con un futuro alentador.

Todo cambió en la segunda mitad. Apenas iniciado el complemento, Australia apoyó un try al minuto 46 que encendió las alarmas. Desde allí, Los Pumas no lograron recuperar el ritmo ni la intensidad. El equipo pareció quedarse en el vestuario y la defensa cometió errores groseros que le dieron vida al rival.

Con un minuto por jugar, Argentina todavía estaba arriba en el marcador, pero una salida mal tomada y tres penales consecutivos que fueron el pasaporte de Australia para dar vuelta el resultado. Finalmente, Los Pumas cayeron 28-24, en un partido que duele porque estaba prácticamente ganado. Una derrota que deja más bronca que enseñanza, pero que debe servir para no repetir viejos errores en el Rugby Championship. Más teniendo en cuenta de que una victoria puede determinar salir subcampeón del torneo o quedar en el último lugar.

Con este resultado, Argentina quedó en el tercer lugar de la tabla con cinco puntos; por detrás de Nueva Zelanda con 10, Australia con 9. Mientras que Sudáfrica se mantiene con los mismos puntos que la albiceleste pero con menos diferencia.

El próximo sábado, Argentina volverá a visitar a Australia a partir de la 01:00 de la mañana, hora de Argentina, en el Aussie Stadium de Sydney.