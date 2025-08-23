Los Pumas hicieron historia: el seleccionado argentino le ganó por primera vez a los All Blacks en el país

El equipo de Felipe Contampomi le ganó a Nueva Zelanda en el estadio de Vélez y sumó su primer triunfo en el torneo.

Los Pumas hicieron historia y le ganaron 29-23 a los All Blacks en el José Amalfitani por la segunda fecha del Rugby Championship. El equipo de Felipe Contepomi le ganó por primera vez al conjunto neozelandes en suelo argentino y por cuarta vez en la historia. Además el seleccionado contó con la participación del marplatense, Joel Sclavi, que ingresó a jugar la segunda parte y también del nacido en Madariaga pero surgido deportivamente en La Feliz, Nahuel Tetaz Chaparro.

El equipo argentino arrancó con el pie derecho el encuentro ya que a los tres minutos logró anotar sus primeros tres puntos del partido. En el pie derecho de Mateo Albornoz vía penal, el equipo albiceleste se puso arriba 3-0.

El empate del conjunto oceanico llegó a los 11 minutos. En el pie derecho de Beauden Barrett, su principal figura y referente, los All Blacks pusieron el 3-3.

Pero la reacción del conjunto celeste y blanco fue automática y nuevamente con un buen penal Juanchi Mallia puso 6-3 al local en Liniers.

Esta ventaja le duró poco al equipo de Felipe Contepomi ya que luego de una jugada colectiva, el conjunto neozelandes consiguió el primer try del partido para poner el 8-6 a su favor. La mala para la visita fue que Barret no consiguió anotar la conversión y no pudo ampliar la ventaja.

A los 25 minutos luego de una perdida argentina en la mitad de cancha, los All Blacks volvieron a construir una buena jugada colectiva y anotaron el segundo try de la tarde para ponerse 13-6 arriba. En la jugada siguiente, nuevamente Barret falló la conversión.

Pese a la gran superioridad de la visita, Argentina nunca se rindió y a los 32 minutos consiguió su primer try de la tarde que fue apoyado por Juan Martín González. Además con la conversión convertida por Santiago Carreras el local consiguió el empate 13-13.

En el cierre de la primera parte los dirigidos por Contepomi tuvieron dos nuevas chances de try pero no lo consiguieron. La primera Julián Montoya quedó muy cerca de apoyar la pelota; mientras que en la segunda oportunidad a Bautista Delguy se le cayó la pelota al lado de la línea.

Ya en la segunda parte, el local consiguió ponerse en ventaja a través de un penal que convirtió Santiago Carreras a los 52 minutos para poner a Argentina 16-13 arriba en el marcador.

Tres minutos más tarde Carreras volvió a aprovechar un error cometido por la visita y con un nuevo penal amplió la ventaja a 19-13.

La embestida del equipo nacional continúo ya que a los 59 minutos consiguió luego de un scrum el espacio para que llegue el segundo try de la tarde/noche. Nuevamente apareció Juan García, en este caso con una jugada individual suya en la que no consiguió apoyar la pelota en el in goal pero si apareció Juan García para confirmar el segundo try. Además en la jugada siguiente Santiago Carreras anotó la conversión para que Argentina estire la diferencia a 26-13.

A 13 minutos para el final del encuentro, Nueva Zelanda consiguió el try para descontar y con la conversión de McKenzie el marcador se puso 26-20. Además sobre los últimos minutos Carreras amplió el marcador con un nuevo penal a 29-20.

Sobre el final, Nueva Zelanda maquilló el resultado con un nuevo penal pero aún así el equipo albiceleste se quedó con el primer triunfo en el país ante el mejor seleccionado de la historia por 29-23.

De esta manera con este resultado los cuatro seleccionados del torneo se quedan con un triunfo y una derrota. Ahora a Argentina le tocará visitar a Australia el próximo 6 de septiembre a las 01:30 horas.