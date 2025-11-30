Estudiantes de Rio Cuarto es de primera: el conjunto cordobés se quedó con el reducido

Estudiantes de Rio Cuarto igualó como visitante por 1-1 ante Deportivo Madryn en el partido de vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, que se disputó en el estadio Abel Sastre y ascendió a la Primera División del fútbol argentino.

El empate 1-1 selló el ansiado ascenso del equipo cordobés a la Primera División, tras sostener la ventaja lograda en la ida de 2-0. con este resultado el global fue de 3-1 para que los dirigidos por Iván Delfino se conviertan en el segundo ascendido a la máxima categoría para el 2026.

El encuentro definitorio tuvo emociones fuertes desde el complemento. Deportivo Madryn se puso en ventaja a los 18 minutos gracias a un tremendo golazo de Luis Silba, que abrió el marcador y encendió la ilusión del equipo chubutense de revertir la serie tras el 2-0 sufrido en la ida.

Sin embargo, la alegría duró poco. Estudiantes de Río Cuarto encontró la igualdad a cinco minutos del final en los pies de Morales y con este resultado consiguió sellar cualquier intento de remontada por parte del local.

De esta manera el equipo cordobés cimentó su llegada a la Primera División. En la primera fase superó a Patronato por 2-1. Luego, se impuso con autoridad en la segunda ronda ante Gimnasia y Tiro de Salta con un 2-0 global. Finalmente, en semifinales, logró su cupo en la definición al empatar 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires, prevaleciendo gracias a su mejor ubicación en la tabla general de la temporada.

Con este resultado serán cuatro los equipos que representaran a Córdoba durante el 2026, ya que Estudiantes de Rio Cuarto se suma a Belgrano, Instituto y Talleres.

Por su parte, el equipo del "Tano" Gracían llegó a la final por el primer ascenso pero perdió con Gimnasia de Mendoza y luego llegó a la final del reducido pero también perdió con el equipo de Rio Cuarto. El aurinegro le ocurrió una situación parecida a la de San Martín de Tucumán el año pasado ya que también se quedó a las puertas en ambos cupos para el ascenso.