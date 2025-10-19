Escándalo en el Ascenso: Lucas Comesaña denunció amenazas y suspendió el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

El árbitro paró el partido en el entretiempo por falta de garantías. Dirigentes del Lobo jujeño habrían ingresado al vestuario para increpar al juez, que ya había sido cuestionado por sus fallos en la primera mitad.

El fútbol de Ascenso volvió a ser noticia por los motivos equivocados. Este domingo, el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn en el entretiempo, luego de denunciar amenazas dentro del vestuario por parte de dirigentes del club local. El cotejo, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, se interrumpió cuando el Lobo ganaba 1-0 con gol de Alejandro Quintana.

Según informó el propio Comesaña, la situación se tornó insostenible tras una primera etapa cargada de tensión. El árbitro fue duramente increpado por el público y por miembros del cuerpo técnico local luego de una expulsión polémica a Matías Noble y de un penal no sancionado a favor de Gimnasia. “El partido está suspendido, después resolverá el Tribunal de Disciplina cómo seguirá esto. Sufrimos amenazas dentro del vestuario de parte de dirigentes identificados”, aseguró el juez en declaraciones a TyC Sports.

Desde el lado visitante, el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, respaldó la decisión del árbitro. “No nos causa gracia hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido, pero no se podía continuar sin garantías. No podemos poner en riesgo la integridad de los árbitros ni de los jugadores”, sostuvo el dirigente, dejando en claro que el clima era de máxima tensión en el estadio 23 de Agosto.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evalúa ahora una intervención inmediata ante la gravedad institucional del episodio, que podría derivar en fuertes sanciones para Gimnasia de Jujuy, tanto en el aspecto deportivo como en el organizativo. El informe arbitral será clave para determinar los pasos a seguir, y no se descarta que el Tribunal de Disciplina actúe de oficio en las próximas horas.

Cabe recordar que la designación de Comesaña había generado controversia desde antes del partido. Algunos sectores del periodismo nacional cuestionaron su presencia por haber estado en un compromiso anterior de Deportivo Madryn, insinuando una posible influencia a favor del conjunto patagónico. Ese antecedente alimentó la suspicacia y potenció el malestar del público jujeño desde el inicio del encuentro.

Por el momento, no hay fecha definida para la reanudación del partido, mientras se esperan los informes oficiales y las resoluciones de AFA. La serie es a ida y vuelta, y en caso de igualdad en el resultado global avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general, un criterio que favorece a Deportivo Madryn, finalista en la lucha por el ascenso directo ante Gimnasia de Mendoza. El escándalo, sin embargo, deja una nueva mancha en el cierre de una Primera Nacional que había logrado un nivel de competencia y emoción pocas veces visto.