Hizo todo pero no alcanzó: Alvarado igualó con All Boys y buscará la salvación en Sarandí

El equipo de Marcelo Vázquez no logró romper el cero e igualó sin goles con All Boys en el Minella.

Por la fecha 33 de la Primera Nacional, Alvarado y All Boys igualaron 0-0, un resultado que si bien le permite seguir con vida pensando en la permanencia no fue el deseado ya que se dieron otros resultados que lo complicaron y lo obligan a ganar el próximo fin de semana en Sarandí ante Arsenal.

A los 11 minutos el local tuvo una jugada clara a través de un tiro de esquina por el sector derecho. La pelota cayó en el primer palo, la peinó Gobetto y en el segundo palo le quedó a Bolzicco que intentó pegarle con el borde interno y la pelota se fue por encima del travesaño.

A los 36 la volvió a tener el "Torito" nuevamente vía pelota parada. La misma llegó al segundo palo, hubo dos cabezazos en el área y le quedó a Mansilla que ensayó una gran volea de zurda y la pelota impactó en el palo derecho del arco defendido por Ramírez.

A los 49 minutos, Alvarado tuvo la primera clara de la segunda parte con una buena personal de Susvielles por la derecha que recibió, se dio vuelta, tiró el centro y Bolzicco remató como pudo y la pelota rozó el primer palo.

Tres minutos más tarde, Aleo tiró un centro al área, la peinó Susvielles y la pelota le quedó picando a Miori que la agarró de volea de zurda y la pelota se fue por arriba. El local dejó pasar una gran chance de ponerse en ventaja.

Y en la jugada siguiente nuevamente Aleo desbordó por la izquierda, Gobetto cabeceó al medio y Bolzicco no llegó a empujarla para abrir el marcador.

A siete minutos del final el equipo de Vázquez tuvo dos situaciones claras con los jugadores recién ingresados, Amilivia como protagonista, pero ninguna de las dos pudo terminar adentro del arco.

Sobre el final, el partido se picó y el árbitro del encuentro expulso a un jugador por lado. En el local se fue expulsado Gobetto que le había pegado una patada sin pelota a uno de sus rivales. Mientras que en la visita se fue expulsado Alejo Rodríguez por un cabezazo que tumbó al propio Gobetto.

Con este resultado Alvarado llegó a los 33 puntos y deberá ganar sí o sí en Sarandí para evitar descender al Federal. Enfrentará a Arsenal ya descendido y si le gana y Güemes le gana a Almagro se quedará en la categoría. Mientras que si el conjunto santiagueño iguala con Almagro tendrá que jugar un desempate con este último.