Estalla la polémica otra vez: la AFA cambiaría el reglamento y podría anular descensos en la Primera Nacional

Ricardo Caruso Lombardi aseguró que el Comité Ejecutivo votará una polémica medida que cambiará el reglamento de la categoría y generó fuerte malestar entre hinchas y dirigentes.

El fútbol argentino vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Ricardo Caruso Lombardi, siempre frontal y polémico, reveló que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene decidido anular dos de los cuatro descensos previstos en la Primera Nacional. Según sus palabras, la votación del Comité Ejecutivo se llevará a cabo el próximo miércoles, y de aprobarse, sólo bajarían de categoría el último de cada zona.

La noticia no tardó en generar revuelo. Clubes, hinchas y analistas del ascenso expresaron su indignación en redes sociales, acusando a la dirigencia de manipular el reglamento a conveniencia. En un torneo donde la paridad es extrema y cada punto vale oro, este cambio de último momento altera la planificación de equipos que habían armado sus planteles pensando en una lucha más dura por la permanencia.

Caruso, conocedor como pocos del ascenso, no dudó en calificar la situación como un nuevo bochorno de la conducción actual. “Esto es un papelón más de Tapia y sus secuaces, que están destruyendo el fútbol argentino”, disparó con crudeza el experimentado DT, recordando que este tipo de maniobras ya tienen antecedentes en otras categorías.

El trasfondo político tampoco puede ignorarse. Detrás de cada modificación en el reglamento suele haber intereses de determinados clubes con llegada a la cúpula dirigencial. Para muchos, la decisión de reducir descensos beneficia directamente a instituciones de peso que atraviesan campañas muy complicadas.

Así, la Primera Nacional, que debería ser la vidriera de la competitividad y el esfuerzo en el fútbol argentino, vuelve a quedar envuelta en sospechas e improvisaciones. Con la votación a la vuelta de la esquina, la incertidumbre reina en los clubes, mientras los hinchas esperan definiciones claras que devuelvan credibilidad a un campeonato cada vez más manoseado.