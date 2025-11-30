Unión lo tuvo, pero se le escapó: durísima caída ante Pico FC en un cierre para el infarto

El equipo de Juan Aquino no logró aguantar el resultado en el último cuarto y cayó ante Pico FC en el Poli.

Unión de Mar del Plata cerró un noviembre agotador, con 10 partidos en apenas 30 días, y lo hizo de la peor manera: cayendo 76-72 ante Pico FC en el Polideportivo Islas Malvinas.

El equipo de Juan Aquino dominó gran parte del juego, pero los pampeanos corrieron desde atrás, ajustaron en defensa y dieron el golpe en el final. En una noche de alto desgaste físico, la figura para el elenco marplatense fue Juan Ignacio Bellozas, autor de un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes, sosteniendo ofensiva y defensivamente al Celeste.

El local mostró una primera mitad sólida, con buen flujo de ataque y un tridente ofensivo que funcionaba como pocas veces en la temporada: Bellozas, Carneglia y Yarza. Pico FC sobrevivió gracias al aporte de sus relevos, especialmente Borsatti y Allier, que cambiaron el ritmo del partido. Aun así, Unión cerró el primer cuarto 21-17 arriba y mantuvo la tendencia en el segundo, impulsado por los ingresos de Macrini y Navarro, que ampliaron la diferencia para irse al entretiempo 42-34.

Lo que parecía un triunfo encaminado empezó a torcerse en el tercer cuarto. Si bien Unión llegó a tener una ventaja máxima de 12 puntos tras un triple de Bernardini, Pico FC comenzó a encontrar gol en las manos de Latraius Mosley, quien quebró la defensa marplatense con apariciones consecutivas. La reacción pampeana redujo la distancia a 7 unidades (60-53), dejando la puerta abierta para un cierre ajustado.

Ese final llegó. El último parcial fue un mano a mano vibrante que Pico aprovechó mejor. Con el equipo de Aquino bajando notablemente su efectividad y quedándose sin claridad ofensiva, la visita fue limando la diferencia posesión a posesión. Rodrigo Sánchez primero y luego Bonfigli —con 17 puntos y 10 rebotes— golpearon en momentos clave hasta igualar el juego en 70. Para entonces, el desgaste del Celeste era evidente y la remontada visitante, inevitable.

Los minutos decisivos fueron una pesadilla para el conjunto marplatense. Mosley siguió castigando, Bonfigli aportó jerarquía en ambos costados y Mainoldi selló la remontada para que Pico FC se llevara un triunfo enorme de Mar del Plata. Yarza, con 15 puntos, y Carneglia, con 11 rebotes, hicieron lo suyo, pero el cierre encontró a Unión sin gol, sin piernas y sin respuestas.

Unión finalizó así un mes extenuante, con un récord de 2-8 que refleja tanto las dificultades propias del inicio de temporada como la seguidilla que desgastó a un plantel corto. El conjunto del Quincho deberá recomponer energías, ajustar detalles y recuperar confianza si quiere cambiar la imagen de cara a diciembre. La Liga Argentina recién empieza, pero el calendario ya le marcó el primer golpe fuerte.

Sintesís: Bellozas 19, Yarza 15, Carneglia 9, Macrini 9, Bernardini 8, Navarro 6, Montoya 6