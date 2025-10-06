Finde largo por el 12 de Octubre: buen clima y reservas en alza para un feriado "termómetro" de la temporada

A pocos días del feriado por el 12 de Octubre, desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) de Mar del Plata expresaron su optimismo por la cantidad de turistas que visitarán la ciudad y estimaron que será un “termómetro” de la temporada 2025-26.

“Estos fines de semana traccionan turismo, y el turismo es el motor que impulsa el trabajo en la hotelería y la gastronomía”, expresó el secretario general del gremio, Pablo Santín y adelantó que a este lunes, las reservas hoteleras rondan el 40%, aunque confían en que ese número “crecerá” con el correr de la semana, apuntado a un favorable pronóstico del tiempo.

Para Santín, este fin de semana largo es considerado “históricamente como un punto bisagra que anticipa la temporada” en la Costa Atlántica.

El titular de Uthgra Mar del Plata reconoció que los últimos fines de semana "fueron flojos", con niveles de ocupación "bajos" y con demanda reducida en la gastronomía, debido principalmente a la retracción del consumo y al contexto económico, pero remarcó que "siempre los fines de semana largos y el turismo en general ayudan a sostener la actividad y el trabajo".

En esa línea, recordó que el próximo fin de semana largo "estuvo a punto de no existir", ya que el 12 de Octubre este año cae domingo, pero celebró que "haya habido sensatez para dar lugar al feriado del viernes 10 y respetar este fin de semana que es histórico, tradicional y sobre todo necesario para los destinos turísticos como Mar del Plata".

Seguido, Pablo Santín subrayó: “Defendemos el trabajo de los hoteleros y gastronómicos, y en este último tramo de un año muy complejo es fundamental que la ciudad reciba visitantes, que la actividad se mueva. Cada mesa ocupada y cada habitación reservada representan puestos de trabajo para la gran familia hotelera y gastronómica" y remarcó: “Esperamos que sea el primer impulso de una temporada que todos necesitamos que sea buena”.