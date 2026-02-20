La joya oculta en la punta de la Costa Atlántica con playas eternas y una reserva natural

Punta Rasa es el punto exacto donde el océano Atlántico se une con el Río de la Plata. Ubicada en el extremo sur de la Bahía Samborombón y la punta norte del Cabo San Antonio, ofrece un paisaje tan amplio como singular. Allí, en el sector más extremo de la Costa Atlántica, el agua cambia de color y textura frente a los ojos. Es uno de esos sitios donde la geografía se vuelve espectáculo.

Al mismo tiempo, forma parte de la Reserva Natural Punta Rasa, un ecosistema clave dentro del corredor costero bonaerense. Sus playas, dunas y marismas conservan condiciones naturales poco intervenidas. La dinámica entre mareas y vientos moldea constantemente la lengua de arena. Esa combinación impresionante la convierte en un ambiente único en la Argentina.

Está a solo 17 kilómetros de San Clemente.

Cuáles son las principales atracciones de Punta Rasa

El lugar es además un santuario de aves migratorias que recorren el continente americano. Cada año, cerca de cien mil ejemplares hacen escala en este humedal estratégico. Observadores, investigadores y estudiantes llegan para presenciar el fenómeno. En 1997 fue declarado sitio RAMSAR junto a la Bahía Samborombón, un reconocimiento internacional a su valor ecológico.

Uno de sus mayores atractivos es el fenómeno natural que permite ver el sol salir sobre el mar y ponerse sobre el río. Desde la punta, el horizonte parece infinito y los atardeceres adquieren tonos intensos. Senderos y miradores invitan a recorrer el entorno con calma. Es una experiencia ideal para quienes buscan naturaleza en estado puro y paisajes inolvidables.