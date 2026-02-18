El fin de semana largo de Carnaval "volvió a ser el mejor de la temporada": la ocupación llegó al 95% en Mar del Plata

Más de 233 mil turistas llegaron a la ciudad de Mar del Plata durante el fin de semana largo.

Mar del Plata cerró un fin de semana extra largo por Carnaval con números que superaron las expectativas de comerciantes, hoteleros y gastronómicos.

En un balance realizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), 233.000 turistas llegaron a la ciudad entre el jueves y el domingo, un 17,2% más que los carnavales del año anterior.

Al respecto, Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, señaló en diálogo con 0223 que "fue un proceso de menos a más en la previa que terminó confirmando que el fin de semana de Carnaval volvió a ser el mejor de la temporada, más allá de la división entre sábado, domingo y lunes. Estuvo dentro de las expectativas y finalmente se consolidó como el más fuerte del período".

La ocupación alcanzó el 95% durante el sábado y el domingo.

En detalle, explicó que "el sábado y domingo fueron los días más destacados para la gastronomía, con un volumen muy alto de trabajo tanto en cantidad de tickets como en facturación". En cuanto a la hotelería, durante esas jornadas "la ocupación rondó el 95%, aunque hacia lunes y martes se registró una baja aproximada del 20%", indicó.

"El martes la actividad comenzó a amortiguarse y, a partir de hoy, la ocupación vuelve a niveles similares a los fines de semana de enero y febrero, con una caída marcada de lunes a miércoles y un repunte de jueves a domingo", continuó.

Por eso se analiza el comportamiento día a día: "Durante la semana el movimiento desciende de forma sensible y los fines de semana, si el clima acompaña, se espera sostener una ocupación cercana al 60%, en línea con otros fines de semana de febrero, aunque el factor climático será determinante".

Aún así, para Szkrohal "resulta difícil hacer proyecciones sin contar con reservas consolidadas después del fin de semana", ya que gran parte del movimiento responde al turismo de cercanía y a decisiones tomadas a último momento, una vez confirmadas las condiciones meteorológicas, "lo que termina definiendo el resultado final", concluyó.