El arroyo oculto de Mar del Plata que tiene una hermosa cascada y desemboca en el mar

El Arroyo Lobería es un curso de agua natural ubicado en la zona sur del partido de General Pueyrredon, a la altura del kilómetro 24,5 de la Ruta 11, en cercanías de Chapadmalal. El arroyo desemboca en el mar en el sector de Playa Luna Roja e integra la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sud. El entorno combina acantilados, vegetación autóctona y sectores de uso recreativo. En ese marco, se convirtió en un punto de interés paisajístico para visitantes y residentes en Mar del Plata.

Entre sus principales atractivos se destacan una pequeña cascada, formaciones rocosas y un ecosistema con abundante presencia de aves acuáticas, marinas y de pastizal. La zona presenta condiciones propicias para caminatas, observación de fauna y actividades educativas al aire libre. La Municipalidad de General Pueyrredon gestiona en el lugar una base de campamento destinada a propuestas sociales y pedagógicas. El sitio es valorado por su carácter agreste y su cercanía con el mar.

Actualmente no está permitido bañarse en el arroyo.

Por qué el Arroyo Lobería fue escenario de controversias

En los últimos años, el sitio también fue escenario de controversias vinculadas al uso del suelo y al acceso público. Organizaciones y vecinos señalaron restricciones en el ingreso a la zona de la cascada debido a la presencia del balneario privado Manantiales Club de Mar. El sector es considerado de interés público y con potencial valor arqueológico. La discusión se enmarca en el avance inmobiliario sobre la franja costera sur.

Desde el punto de vista ambiental, estudios académicos remarcan la importancia de preservar la calidad del agua y el equilibrio del ecosistema. La desembocadura brinda servicios de regulación hídrica y contribuye al control de la erosión costera. Además, cumple funciones socio-culturales ligadas al turismo y al ocio en Chapadmalal. Investigaciones recientes evidencian un proceso de recuperación ambiental significativo desde 2020, con una notable resiliencia del sistema natural.