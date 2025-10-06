Cuidado con lo que comés: prohíben en Mar del Plata unas falsas galletitas libres de gluten

La Municipalidad de General Pueyrrodon, a través del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud, prohíbió en las últimas horas la comercialización de las galletitas integrales con castañas de cajú y almendras marca “Jasmine” y con un contenido neto de 120 gramos.

La prohibición se fundamenta en que el importador coloca una etiqueta adicional donde informa que el producto es libre de gluten, siendo que en el país de origen el mismo no se encuentra inscripto como alimento libre de gluten y que en el listado de ingredientes declara que contiene harina de trigo.



4997736/30/33 o por mail bromatología@mardelplata.gob.ar

Por este motivo, se solicita a la población celíaca abstenerse de consumir dicho producto. Desde la Jefatura puso en conocimiento al INAL (Instituto Nacional de Alimentos) y a DIPA (Dirección de Industrias de Alimentos) para su intervención.Desde el Municipio se solicita a la población que en caso de encontrar a la venta este producto, se comunique con el Departamento de Bromatología a los teléfonos