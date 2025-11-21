"Tenés mi sangre": el insólito pedido que le hizo una chica a su amiga bioquímica

Una joven compartió en X la captura de un chat con su amiga bioquímica y rápidamente se volvió viral. Todo comenzó cuando la profesional le escribió: “Todos los días tenemos positivo para sífilis”, generándole sorpresa y humor. La chica respondió: “¿Yo di negativo, no?”, buscando tranquilidad. Pero la respuesta la descolocó: “No te hice. ¿Querés que te haga?”.

Lejos de preocuparse, la muchacha siguió con el tono divertido y preguntó: “¡Sí! ¿Tenés mi sangre almacenada?”. Su amiga reaccionó entre risas: “Jajaja sí”, lo que sumó más comicidad a la charla. En ese ida y vuelta desopilante, la chica bromeó: “Como una vampira”. La bioquímica le contestó con más humor: “Te iba a decir eso. Estás al lado de Cata en el freezer”.

La conversación se replicó rápido a través de la plataforma, donde muchos destacaron la relación entre ambas. La autora del posteo acompañó la captura con una frase que sintetizó todo: “Contra toda autoridad excepto mi amiga bioquímica que me hace los chequeos anuales”. El posteo superó los 15 mil likes en apenas unas pocas horas y acumuló cientos de retuits.

Los usuarios, por su parte, celebraron la complicidad entre las amigas y dejaron mensajes como “Qué lindo que tu sangre esté al lado de la de tu amiga” y “Cuando me reciba quiero ser esa amiga”. Otros festejaron la ocurrencia del diálogo y pusieron el foco en una de las grandes problemáticas actuales: la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual.