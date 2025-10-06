Triple femicidio narco: una cámara de seguridad reveló que Pequeño J y Lara se reunieron días antes

Luego de las detenciones en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", y Matías Ozorio, los dos principales apuntados por el triple femicidio narco en Florencio Varela, este lunes se dio a conocer una imagen clave para la causa.

Una cámara de seguridad privada registró que el 6 de septiembre "Pequeño J" y Lara Gutiérrez (15) se reunieron en un local de comida rápida del barrio porteño de Flores. En el video se observa a la adolescente caminando junto al presunto autor intelectual del crimen y otras dos personas -un hombre y una mujer-.

"Pequeño J" y Lara Gutiérrez, caminando a la par por el barrio porteño de Flores.

La foto, extraída del video que los investigadores obtuvieron recientemente, fue tomada dos semanas antes de los asesinatos de Lara, Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) y revela que el acusado, actualmente preso en Perú mientras espera su extradición a la Argentina, conocía a una de las victimas. Además, refuerza la hipótesis de que los crímenes están ligados a un robo posterior.

Una testigo contó que Lara pidió no ir sola ese día

Según una testigo, aquel sábado 6 de septiembre Lara le pidió que la acompañara al barrio de Flores para reunirse con un hombre al que temía encontrarse a solas.

Lara había sido contactada por un conocido apodado “Pequeño J”, quien le propuso ir al boliche Staff, ubicado en la avenida Rivadavia al 7100, en el barrio porteño de Flores. Ese encuentro no habría sido el único entre ambos, según relataron testigos a los investigadores.

Días antes del crimen, Lara le contó a una amiga de La Tablada que un ciudadano peruano la había invitado a comer. A esa cita asistió junto a Morena Verdi, otra de las víctimas del triple femicidio. Ambas fueron a un local de comidas rápidas en Flores, una zona que solían frecuentar.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, el hombre les dio 200 dólares y no tuvo ningún gesto violento. Sin embargo, el vínculo continuó: una semana antes del crimen, el mismo sujeto le regaló a Lara un oso de peluche y un perfume. El último contacto entre ambos habría ocurrido el viernes 19 de septiembre, día en que las tres jóvenes desaparecieron.