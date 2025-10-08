Intento de magnicidio de Cristina: condenaron a 10 años de prisión a Sabag Montiel y a 8 años a Uliarte

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 condenó a 10 años de prisión a Fernando Sabag Montiel y a 8 años a Brenda Uliarte por el intento de magnicidio de la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió la noche del 1ro de septiembre de 2022 frente a su casa del barrio de Recoleta.

En un veredicto dado a conocer este miércoles, se condenó a la pena de 10 años de prisión por ser autor penalmente responsable de homicidio en grado de tentativa, una pena a la que se le sumarán otros 4 años por tenencia de pornografía infantil para su distribución, pruebas a las que se llegó en el marco de la causa por el intento de homicidio contra Cristina.

En tanto, se condenó a 8 años de prisión a Brenda Uliarte como partícipe necesaria del intento de homicidio, a lo que se le sumará otra pena menor por posesión de documentos de identidad fraguados. Finalmente, Gabriel Carrizo fue absuelto al no encontrarse elementos de prueba sobre su participación en el delito.

El crimen fue registrado en vivo la noche del 1ro de septiembre de 2022.

La querella de la ex presidenta reclamó por su parte condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, mientras que la fiscalía acusó al primero, por tentativa de homicidio triplemente agravado por "violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego".

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos, mientras que sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación por lo cual fue absuelto.

La justicia dio por acreditado que el 1° de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su ex pareja, se encontraba en la misma zona como cómplice.