CFK habló en un acto en el Puerto: “Mar del Plata sufre por las consecuencias de las políticas de Milei, es una verdadera catástrofe”

Cristina se dirigió a la militancia a través de un audio grabado. Foto: último acto de CFK en Mar del Plata, en 2023.

Bajo la nueva modalidad de discursos a través de un audio grabado mientras cumple prisión domiciliaria en su residencia en Buenos Aires, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó del Festival Fuerza Patria que las candidatas Fernanda Raverta y Mariana Cuesta encabezaron este domingo en el Puerto. En su exposición de 15 minutos, la presidenta del Partido Justicialista reclamó un estudio profundo de las causas del triunfo electoral de Javier Milei en 2023, cuestionó el modelo económico libertario con especial énfasis en cómo afecta a Mar del Plata y dejó un pedido para la militancia peronista.

“Sé que están reunidos en Mar del Plata en el festival de Fuerza Patria, seguramente están escuchando esto después de las palabras de Mari y Fernanda”, saludo Fernández, en referencias a las cabezas de lista de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante y la Quinta Sección, respectivamente. “Fernanda me contó que esta campaña la pensaron con un carácter más reflexivo y me parece muy bien, necesitamos mucha reflexión los argentinos”, lanzó en sus primeras palabras.

El primer tramo de su discurso se focalizó en el necesario balance sobre los motivos del triunfo electoral de Milei hace dos años y luego de repasar distintos aspectos del programa de gobierno libertario. “¿Qué nos pasó a los argentinos para validar electoralmente tales desatinos? Tenemos que preguntarnos esto entre todos. La explicación del fracaso del gobierno del Frente de Todos no parece ser suficiente, creo que es una coartada para salir del paso y no indagar sobre los pliegues más escondidos y, tal vez, más oscuros de nuestra sociedad”, reflexionó, descartando también la hipótesis de una derrota por la incidencia del voto antiperonista.

La militancia de Fuerza Patria celebró un festival en el Club AGP en el Puerto.

Como viene ocurriendo en sus últimas intervenciones, el abordaje de la situación económica acaparó la mayor parte de la presentación, atentamente escuchada por los asistentes. “El fracaso más estrepitoso se está dando en la macroeconomía, esa que Milei decía manejar con solvencia cuando era panelista”, polemizó la exvicepresidenta.

“El problema central de la economía argentina es su carácter bimonetario, como lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Este bimonetarismo se ve agravado al extremo por el brutal endeudamiento en dólares a partir de 2016 y el retorno del FMI con Macri y Toto Caputo versión 1”, añadió.

Allí, retomó las conclusiones del último informe cambiario que el viernes emitió el Banco Central de la República Argentina (BCRA). “De abril a julio salieron del país más de 14 mil millones de dólares, más de lo que el FMI le dio en el último préstamo a Milei. Se van por turismo, por servicios, por formación de activos en el exterior y por pago de intereses de la deuda”, detalló.

El mensaje fue grabado por Cristina en San Juan 1111, la residencia porteña donde cumple la condena por a seis años de prisión.

En ese momento tuvo la única referencia concreta sobre la ciudad. “Escúchenme en Mar del Plata sobre todo, en los siete meses de 2025 el balance del turismo emisivo, dólares que se van, fue superior a la totalidad del turismo de todo el 2024. Me detengo en este rubro para compararlo con el turismo nacional y sobre todo con nuestra plaza emblemática de Mar del Plata, que sufre por las consecuencias de estas políticas, es una verdadera catástrofe”, planteó sobre el impacto en una de las principales actividad en la región.

La conclusión final volvió a lo tematizado al comienzo de su discurso, aunque ahora con un desafío planteado a la militancia marplatense. “Desde San José 1111 tengo la certeza que tenemos que impulsar un debate más profundo sobre las verdaderas causas de nuestras frustraciones como argentinos y de los fracasos como país, y retomar nuestro rol principal de volver a ser militantes políticos y no solamente militantes electorales”, finalizó.