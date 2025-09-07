"¿Viste Milei?": el tuit que publicó Cristina Fernández antes de salir a festejar al balcón

Cristina Fernández de Kirchner volvió a aparecer públicamente en la escena política tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires de este domingo. A través de un mensaje publicado en la red social X, la expresidenta apuntó con dureza contra Javier Milei y su gestión.

“¿Viste Milei?… Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, comenzó el extenso escrito de la exmandataria, en el que vinculó directamente los resultados electorales con los dichos y actitudes del actual presidente.

Kirchner cuestionó además a la vicepresidenta Karina Milei, a quien acusó de percibir “el 3% de coima de los medicamentos de los discapacitados”, y señaló que gran parte de la sociedad se encuentra “endeudada por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas”. “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, lanzó.

La publicación finalizó con dos posdatas: en la primera, Cristina llamó a la unidad de su espacio político. “Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”, escribió. En la segunda, volvió a dirigir críticas contra el mandatario: “Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento”.

Con este mensaje, la expresidenta reaparece en medio de la nueva configuración política que abre el triunfo de Fuerza Patria en territorio bonaerense y marca su postura frente al gobierno nacional.