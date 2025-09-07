Kicillof celebró la victoria amplia y les agradeció a Massa y a CFK: “Le pusimos un freno a Milei”

"Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo”, lanzó al presidente Javier Milei.

Luego de lo que fue una amplia victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, el gobernador de la provincia de Buenos Aires habló desde La Plata y les agradeció a Sergio Massa y Cristina Kirchner: “Venimos a festejar que con una boleta le veníamos a poner freno a este gobierno de Milei, y acá estamos”, dijo Axel Kicillof este domingo por la noche.

“Es la primera vez que hay un Gobierno Nacional de esta orientación y signo político tan extravagante y bizarro, pero que al mismo tiempo la Provincia de Buenos Aires se gobierna de una mirada y concepción diferente de lo que pasa en la Nación”, sostuvo Kicillof en su discurso.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof señaló que “no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la diversidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina".

"Nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión, nunca respondimos con maltrato, nos dedicamos a trabajar, a trabajar y a trabajar por la provincia. Le digo a Javier Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos. Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo”.

“Quiero dejar en claro hoy, que con esta elección y con este resultado, encontramos una diferencia de 13%. Se ganaron 99 municipios, se ganaron seis de las ocho secciones electorales. Vengo a decirles hoy que con esto queda confirmado que en la Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”, comentó.