Entre protestas, Milei salió a pedir el voto en la calle Güemes: se subió a una camioneta, habló con un megáfono y se fue

Entre protestas a favor y en contra, el presidente de la Nación, Javier Milei, se mostró en la calle comercial Güemes de Mar del Plata para pedirle el voto al electorado de cara a los comicios del próximo domingo 26 de octubre que llevarán a Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional.

El mandatario llegó una hora y media más tarde de lo previsto a la zona que estaba colapsada de manifestantes. A bordo de una camioneta en la que lo acompañaba una comitiva, Milei apareció alrededor de las 19:20 sobre la calle Avellaneda, entre Güemes y Alvear.

El máximo exponente de La Libertad Avanza descendió acompañado de Santilli y del intendente Guillermo Montenegro, recorrió unos metros en medio de la multitud sin llegar a la esquina donde se anunciaba su desembarco y luego se replegó: se subió a la caja de la camioneta que lo trasladó y le habló a los militantes que lo esperaban con un megáfono.

"Es un placer enorme estar en Mar del Plata. Quiero que sepan que vengo a pedirles el apoyo para mi candidato Diego Santilli. Estamos en un momento bisagra de la historia argentina", aseguró.

"No desconocemos lo duro de la situación", reconoció Milei, aunque reiteró que en su gestión 12 millones de argentinos salieron de la pobreza. "No volvamos al modelo de la inflación, al que no dejaba que los trabajadores formales lleguen a fin de mes", pidió.

Milei reconoció que no "desconoce" la situación socioeconómica. Foto: LLA.

"Hay que seguir. No aflojen. Estamos a mitad de camino. Es determinante lo que ocurra este 26 de octubre. Es clave que volvamos a reafirmar este modelo en las urnas", concluyó.

El breve discurso se dio en un clima de máxima tensión entre militantes libertarios y manifestantes opositores. En la previa, hubo cánticos contra el Gobierno de la Nación y hasta carteles en balcones en alusión al caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y el supuesto cobro de coimas.

La actividad se dio después de inaugurar la nueva fábrica de la multinacional Lamb Weston en el parque industrial General Savio de Mar del Plata. En la caminata estuvo custodiado por efectivos de seguridad y también por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los candidatos a diputados nacional Alejandro Carrancio y Sebastián Pareja, entre otros armadores.