La bronca de un comerciante de la calle Güemes que perdió el día por el acto de Milei: ¿La única motosierra es contra las pymes?

Sumergidos en una profunda crisis por la sostenida caída de las ventas desde hace meses, los comerciantes de la calle comercial Güemes de Mar del Plata se vieron perjudicados por la actividad del presidente de la Nación, Javier Milei, en esa zona de la ciudad. Durante buena parte de la tarde de este martes los negocios no pudieron funcionar con normalidad por la presencia de manifestantes que coparon las cuadras aledañas a la espera del arribo del jefe de Estado.

Uno de los comerciantes afectados expresó su indignación a través de las redes sociales. "Gracias MILEI por perjudicar el trabajo de los comerciantes de Mar del Plata - calle Güemes - un día laboral haciendo tu acto sin importar irrumpir la actividad comercial. Un momento tan complejo, tratando de sobrevivir. ¿No hay lugares más propicios que no afecten a nadie?", planteó Matías Berg.

"¿La única motosierra es contra las PYMES?", agregó en un hilo de X. El comerciante rememoró una situación similar que tuvo lugar en la campaña presidencial de 2023 cuando en el día previo al Día de la Madre, Milei realizó una recorrida por la misma zona comercial. "Nos cortaste la calle, el mejor día de venta del año. Se dialogó sobre el tema, queda a las claras lo poco que te importan los comercio y el de a pie", concluyó.

La actividad atraviesa un complejo presente por la coyuntura económica. Según el último informe de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), las ventas en los comercios de la ciudad durante el mes de agosto bajaron un 9,6% en unidades físicas y no hay expectativas de repunte entre los comerciantes locales.

Tal como se informó, el presidente Milei llegó una hora y media más tarde de lo previsto a la zona que estaba colapsada de manifestantes. A bordo de una camioneta en la que lo acompañaba una comitiva, apareció alrededor de las 19:20 sobre la calle Avellaneda, entre Güemes y Alvear. Caminó menos de una cuadra, se subió a la caja de la camioneta que lo trasladó y le habló a los militantes que lo esperaban con un megáfono.