Policía retirado baleó a "motochorros" que quisieron asaltarlo: un detenido y un prófugo

Uno de los dos motochorros armados que durante los primeros minutos del miércoles intentó asaltar a un matrimonio que llegaba a su casa fue aprehendido luego de que el dueño de casa, un policía retirado, efectuara varios disparos.

Apenas habían pasado veinte minutos del nuevo día cuando una pareja llegó a su casa en San Lorenzo al 6800. Cuando la mujer ingresaba fue sorprendida por los delincuentes que circulaban a bordo de una moto tipo Tornado.

El acompañante bajó y tras exhibir un arma se fuego forcejeó con la mujer para sacarle la cartera. En ese momento el policía retirado descendió del auto, dio la voz de alto y efectuó un par de detonaciones.

Mientras que el conductor de la moto se dio a la fuga, el otro huyó a pie y fue reducido en la calle Roca al 6800. En su poder tenía un revólver calibre .38 y un pasamontañas que fueron secuestrados.

Al confirmar que el imputado de 19 años presentaba una herida de arma de fuego en zona de glúteo con lesión en el recto y fractura de coxis fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dónde permanece con custodia policial.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°5 ordenaron la formación de causa por robo en grado de tentativa y el secuestro de las dos armas de fuego.