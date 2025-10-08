Brutal: le pegaron cuatro tiros a un joven y huyeron en moto
Sucedió el martes a la tarde noche. El herido permanece internado en el Hospital Interzonal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven de 22 años fue baleado el martes a la tarde en el barrio Las Heras por al menos dos personas que circulaban en moto en circunstancias aún no establecidas y que intentan descubrir la policía y autoridades judiciales.
Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró minutos después de las siete de la tarde en inmediaciones de las calles Calabria y Ceretti cuando la víctima fue abordada por dos personas que efectuaron varias detonaciones y se dieron a la fuga.
Los vecinos dieron cuenta de haber escuchado varias detonaciones y el personal que llegó al lugar hallo al joven con cuatro heridas de arma de fuego.
"Tenía un disparo en el pie, dos en la pierna y un cuarto en el abdomen, por lo que fue trasladado rápidamente", dijeron fuentes oficiales a 0223.
El herido ingresó a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y desde el Destacamento policial dieron aviso a la fiscalía en turno a cargo de Alejandro Pelegrinelli. Al identificarlo confirmaron que registra varios procesos penales previos por tentativa de robo y portación de arma de guerra.
Las actuaciones por homicidio en grado de tentativa las lleva adelante personal de la comisaría decimosexta con jurisdicción en la zona.
