El picante cruce entre Toti Pasman y Jorgelina Cardoso: “¿Quién sos vos? Bájate de la palmera”

Toti Pasman volvió a encender la polémica en el mundo del fútbol argentino. En esta ocasión, el periodista criticó con dureza a Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, por sus actitudes durante los partidos de Rosario Central. Según Pasman, las reacciones airadas de Jorgelina cuando le cometen faltas al “Fideo” no son propias de alguien que entiende la intensidad del fútbol local.

“¿Quién sos vos, Jorgelina? Bájate de la palmera”, disparó Pasman en su programa de streaming, visiblemente molesto con las reacciones que la rosarina suele tener en las tribunas o en redes sociales cuando ve a su marido recibir un golpe dentro de la cancha. Para el periodista, ese tipo de gestos “no ayudan” y exponen innecesariamente a Di María, quien vive con máxima pasión su regreso al club de sus amores.

En su descargo, Pasman aseguró que Jorgelina “debería entender cómo se juega en Argentina” y aceptar que el fútbol local es mucho más físico y friccionado que el europeo. “Acá las patadas van y vienen. Si te vas a enojar cada vez que le pegan a Ángel, vas a sufrir todos los fines de semana”, ironizó el periodista, fiel a su estilo.

El conductor también comparó a Cardoso con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, para marcar una diferencia de actitudes. “Nunca vimos a Antonela insultar a un rival o reaccionar en público. Hay que tener más templanza, más perfil bajo”, comentó, dejando en claro que no aprueba las formas de la mujer de Di María.

Mientra que por su parte, Jorgelina no se quedó atrás. "Tenes razón Tonti, como voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. Tenés tanta razón en esta!! La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Angel, ni me digas -fui un boludo y estoy arrepentido- No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, necesitas ayuda? Contá con nosotros de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony 😂", le respondió la mujer de la figura de Rosario Central en la caja de comentarios de ese mismo posteo.

Las declaraciones generaron un fuerte revuelo en redes sociales, donde muchos hinchas de Rosario Central salieron a respaldar a Jorgelina, destacando su pasión y el cariño que muestra por el club y por su esposo. Otros, en cambio, coincidieron con el periodista y le pidieron que mantenga la calma para no sumar presión a un Di María que ya vive bajo la lupa mediática